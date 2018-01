Aconteceu em 6 fevereiro

Há 25 anos (1990) ídolo do futebol brasileiro, Zico se despedia do Flamengo com festa no Maracanã, aos 36 anos

Há 45 anos (1970) censura prévia: o Ministério da Justiça assinava portaria transferindo aos delegados da Polícia Federal a responsabilidade de analisar e liberar divulgação de livros e periódicos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dia do Agente de Defesa Ambiental

Há 3 anos (2012) as facções palestinas do Hamas e do Fatah assinavam acordo para criar governo de união

Há 65 anos (1950) nascia a cantora norte-americana Natalie Cole, filha do lendário Nat King Cole

Há 70 anos (1945) nascia Bob Marley, astro jamaicano da música reggae

Há 100 anos (1915) nascia Esther de Figueiredo Ferraz, advogada e professora. Foi secretária de Estado em São Paulo e também, a primeira mulher ministra de Estado no país (1982)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |