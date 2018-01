Aconteceu em 7 de outubro

Dia Nacional do Compositor

2011 – Entrava em vigor, em todo estado de São Paulo, a Lei do Couvert, sancionada pelo governador Geraldo Alckmin

2001 – Guerra Afeganistão: uma coalizão liderada pelos Estados Unidos iniciava ataques contra o governo talibã, um mês após atentados

1993 – João Ubaldo Ribeiro era eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL), na sucessão de Carlos Castelo Branco

1993 – Morria aos 88 anos, Agnes de Mille, bailarina e coreógrafa de musicais da Broadway na década de 40

1988 – Fim da Censura: o ministro da Justiça Paulo Brossard ordenava que fossem devolvidas aos seus produtores obras e filmes confiscados

1928 – Crime da Mala: a polícia descobria, no Porto de Santos, o corpo da imigrante italiana Maria Féa, dentro de uma mala, que seria embarcada para a Europa; assassinada pelo marido, estava grávida de seis meses; o caso ganhou destaque na imprensa do país e do mundo

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

