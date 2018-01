Aconteceu em 7 de setembro

Dia da Independência do Brasil

2011 – A Alemanha aprovava plano de ajuda à Grécia e à outros países endividados da Zona do Euro

1977 – Os Estados Unidos assinavam o Tratado Torrijos-Carter, garantindo a passagem gradual do controle do Canal do Panamá aos panamenhos

1970 – Era criado o Programa de Integração Social (PIS)

1922 – Nascia o ator Paulo Autran

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

