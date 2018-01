Aconteceu em 8 de abril

Há 5 anos (2010) Rússia e Estados Unidos assinavam o Tratado Start-3 reduzindo em um terço seus arsenais atômicos

Há 45 anos (1970) por decreto, o governo estadual unificava a Força Pública e a Guarda Civil, transformando-as em Polícia Militar do Estado de São Paulo

Dia do Profissional de Marketing

Dia Mundial de Combate ao Câncer

Há 25 anos (1990) o jovem Ryan White morria vítima de aids, aos 18 anos. Ele era hemofílico e havia adquirido o vírus em uma transfusão. O caso tornou-se um marco na luta contra o preconceito em relação ao HIV nos Estados Unidos

Há 35 anos (1980) a Companhia Cervejaria Brahma anunciava a compra da Skol, por dois bilhões de cruzeiros

Há 105 anos (1910) nascia em Salvador (BA) Nelson Carneiro, jurista e político, autor do projeto que regulamentou a Lei do Divórcio no país (1977)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

