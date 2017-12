Aconteceu em 8 de agosto

Há 35 anos (1981)

Nascia Roger Federer. O tenista suíço é considerado por muitos o melhor de todos os tempos



Há 5 anos (2011)

Morria o locutor esportivo Walter Abrahão, locutor esportivo, criador do replay e do “oxo” (para descrever um jogo empatado em zero a zero), era considerado um dos pioneiros da televisão brasileira



Há 5 anos (2011)

O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron reunia o gabinete de crise após 3 noites de violência no país. A série de manifestações era considerada pelas autoridades a mais grave desde a década de 80



Dia Interamericano de Qualidade do Ar

Dia Nacional de Combate ao Colesterol



Há 10 anos (2006) morria Gustavo Arcos Bergnes, veterano da guerrilheiro cubana, ele foi um dos primeiros revolucionários a romper com o regime de Fidel Castro e se tornar dissidente

Há 55 anos nascia o músico ‘The Edge‘, guitarrista da banda U2

