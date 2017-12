Aconteceu em 8 de agosto

Dia Nacional de Combate ao Colesterol

2007 – O ônibus espacial Endeavour decolava rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), levando sete tripulantes, entre os quais a ex-professora Barbara Morgan

2005 – O Irã retomava suas atividades nucleares, suspensas desde 2004

1977 – O jurista Golfredo da Silva Telles lia, no pátio da Faculdade de Direito da USP, a “Carta aos Brasileiros”, um marco histórico no processo de redemocratização do país

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1967 – Era preso em Curitiba (PR), João Acácio Pereira da Costa, o Bandido da Luz Vermelha, acusado de assaltos e latrocínios a mansões da capital paulista

1945 – Acordo de Londres instituia o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg

1937 – Durante a Guerra Sino-Japonesa, os japoneses ocupavam Pequim

1937 – Nascia Dustin Hoffman, ator norte-americano, vencedor de dois Oscar por “Kramer vs. Kramer” (1979) e “Rain Man” (1988)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram