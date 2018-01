Aconteceu em 8 de fevereiro

Há 30 anos (1985) primeiro satélite operado por brasileiros, o Brasilsat A1, era lançado da Base de Kourou, na Guiana Francesa

Há 10 anos (2005) Ariel Sharon (Israel) e Mahmoud Abbas (líder palestino) anunciavam cessar-fogo na Cúpula de Sharm-el-Sheikh (Egito)

Há 90 anos (1925) nascia Jack Lemmon ator norte-americano, parceiro de Marilyn Monroe na comédia “Quanto Mais Quente, Melhor” (1959)

Há 100 anos (1915) morria Mário Pederneiras, jornalista e poeta carioca, conhecido pela simplicidade de seus versos e por abordar temas da vida cotidiana

Há 110 anos (1905) nascia João Coelho Neto, o Preguinho, jogador de futebol, ídolo do Fluminense. Foi autor do primeiro gol brasileiro em uma Copa do Mundo (1930)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

