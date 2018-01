Aconteceu em 8 de julho

Dia Nacional da Ciência

Dia do Padeiro e do Panificador

2011 – A Atlantis decolava de Cabo Canaveral marcando fim do programa de ônibus espaciais da NASA

2011 – O Sudão do Sul proclamava independecia, após 12 anos de guerra civil

2011 – Primeira sessão de cinema completava 115 anos, lembrava o “Estadão” em suas páginas

2008 – A Polícia Federal prendia o banqueiro Daniel Dantas, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, entre outros

2005 – Em meio à crise do mensalão, assessor do irmão de José Genoino era preso no Aeroporto de Congonhas, transportando dólares na cueca

1978 – Incêndio destruía o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

1963 – Arturo Illia era proclamado presidente da Argentina

1898 – Nascia Procópio Ferreira, ator e dramaturgo, responsável por popularizar o teatro nos anos 40 e 50; pai da atriz Bibi Ferreira

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

