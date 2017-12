Aconteceu em 8 de junho

Dia Mundial do Oceano (estabelecido pelas Nações Unidas em 8 de junho de 1992, durante a Eco-92, no Rio de Janeiro).

2011 – O Conselho de Ética aprovava, por 11 votos a 3, o pedido de cassação da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), filmada recebendo dinheiro do delator do mensalão do DEM.

2011 – O Supremo Tribunal Federal (STF) concedia liberdade ao ex-ativista italiano Cesare Battisti, confirmando determinação do presidente Lula de negar extradição.

1997 – O tenista catarinense Gustavo Kuerten, o Guga, tornava-se o primeiro brasileiro a vencer um Grand Slam ao vencer o espanhol Sergi Bruguer e conquistar seu primeiro título em Roland Garros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1972 – Um avião do Vietnã do Sul bombardeava com Napalm o vilarejo de Trang Bang, no sul do Vietnã; o fotógrafo Nick Ut, registrou Kim Phuc, na época com 9 anos, fugindo nua do ataque.

1967 – Após uma discussão com o deputado Souto Maior (pai do piloto Nelson Piquet), o deputado baiano Nelson Carneiro descontrolava-se e o atingia com dois tiros. Souto maior reagiu e os dois protagonizaram um tiroteio na Câmara Federal . Souto Maior sobreviveu.

1912 – Carl Laemmle fundava a Universal Pictures na Califórnia, nos Estados Unidos

1892 – Nascia Antônio Ferreira de Almeida Júnior, educador brasileiro

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram