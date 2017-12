Aconteceu em 8 de maio

Há 30 anos, União Soviética anunciava boicote aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos

Dia do Artista Plástico, data de nascimento do José Ferraz de Almeida Júnior (1850)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dia do Profissional de Marketing

2012 – Benjamin Netanyahu anunciava acordo de coalizão com o partido da oposição (Kadima), tornando-se o premiê com mais poder na Kenesset (Parlamento) em toda a história de Israel

2012 – O Conselho de Ética do Senado aprovava abertura de processo para investigar Demóstenes Torres (ex- DEM-GO), acusado de envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira

2009 – O presidente venezuelano Hugo Chávez ocupava instalações de 60 empresas do setor petrolífero

1949 – As potências aliadas ocidentais promulgavam a Lei Fundamental de Bonn (ou Grundgesetz), marco da criação da República Federal Alemã (RFA)

1924 – Nascia Billy Blanco, cantor e compositor, autor de sucessos da MPB dos anos 70 e 80 entre os quais “Esperança Perdida” e “Teresa da Praia”, em parceria com Tom Jobim

1794 – Antoine-Laurent de Lavoisier, cientista francês, fundador da química moderna”, era executado na guilhotina, durante a Revolução Francesa, aos 51 anos de idade

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |