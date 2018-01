Aconteceu em 8 de outubro

Há 5 anos (2010) o Hospital das Clínicas de São Paulo anunciava 70 casos de superbactéria KPC, resistente à antibióticos, registrados desde 2008. No Distrito Federal, a contaminação provocou 18 mortes

Há 5 anos (2010) o dissidente chinês Liu Xiaobo era laureado com Nobel da Paz, tornando-se o primeiro de sua nacionalidade a receber a premiação, “por seu longo e pacífico esforço pelos direitos humanos“

Há 35 anos (1980) era libertado o último preso político no Brasil , José Sales de Oliveira

Há 70 anos (1945) morria Felix Salten. O escritor austríaco foi o criador de Bambi (1923), personagem que se tornou famosa nos filmes de Walt Disney

Há 105 anos (1910) Manaus era bombardeada pelas forças federais ligadas aos oposicionistas do Estado, numa frustrada tentativa de golpe contra o governador do Amazonas, Antonio Bittencourt

Há 125 anos (1890) Raul Pompeia passava a correspondente do Estado no Rio no lugar de Valentim Magalhães que se retirava por doença

