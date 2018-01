Aconteceu em 8 de setembro

Dia Internacional da Alfabetização, instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 1967

Dia de Nossa Senhora (Natividade)

Há 10 anos (2005) morria Sérgio Endrigo. O cantor e compositor italiano, criador de canções como Io Che Amo Solo e Canzone Per Te, foi vencedor do Festival de San Remo de 1968. Endrigo também fez parcerias com nomes da MPB, como Vinicius de Moraes e Toquinho

Há 45 anos (1970) o presidente Médici criava o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral)

Há 90 anos (1925) morria em Paquetá, Rio, o escritor e polemista Alberto Faria, membro da ABL

Há 90 anos (1925) nascia o ator Peter Sellers. O comediante inglês ficou famosos por interpretar o inspetor Jacques Clouseau, da série A Pantera Cor-de-Rosa

Há 100 anos (1915), um dos mais influentes e importantes políticos da República Velha, o senador Pinheiro Machado, era assassinado no Rio de Janeiro

