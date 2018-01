Aconteceu em 9 de abril

Dia Nacional do Aço, data de fundação da Companhia Siderúrgica Nacional (1941)

Há 5 anos (2011) morria o jornalista Elpídio Reali Júnior, conhecido como Reali Júnior, correspondente do Estado e da rádio Jovem Pan em Paris

Há 5 anos (2011) morria o cineasta americano Sidney Lumet, diretor de Um Dia de Cão (1975) e Rede de Intrigas (1976)

Há 50 anos (1966) cardeal Ottaviani anunciava a anulação da lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum, pela Igreja Católica

Há 70 anos (1946) era fundada a Escola de Samba Unidos da Vila Isabel

Há 75 anos (1941) era fundada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)

Há 195 anos (1821) nascia o poeta francês Charles Baudelaire. Precursor do Simbolismo, ele é autor do clássico Les Fleurs du Mal, 1857 (As Flores do Mal)

