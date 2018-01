Aconteceu em 9 de abril

2010 – O Irã anunciava nova geração de centrífugas de enriquecimento de urânio

2008 – Operação Passárgada da PF prendia 16 prefeitos, em dois Estados e no Distrito Federal, acusados de desviar mais de R$ 200 milhões dos cofres públicos

2003 – Guerra do Iraque: o exército americano derrubava estátua do presidente Saddam Hussein, no centro de Bagdá

1998 – Tumulto na Arábia Saudita, durante peregrinação a Meca, deixava 150 mortos e centenas de feridos

1993 – Aos 21 anos, o tenista americano Pete Sampras tornava-se o número 1 do mundo, pela primeira vez

1964 – Entrava em vigor o Ato Institucional n.º 1 (AI-1); iniciavam-se as cassações da ditadura militar

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

