Aconteceu em 9 de agosto

Dia Internacional dos Povos Indígenas, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1995

Dia dos Pais

Há 5 anos (2010) o explorador britânico Ed Stafford tornava-se a primeira pessoa a caminhar toda a extensão do rio Amazonas, uma jornada de 9,6 mil km que começou em 02 de abril de 2008, na nascente do rio, no Peru. Seu objetivo era chamar a atenção do mundo para o desaparecimento da floresta amazônica

Há 10 anos (2005) a Gradiente anunciava a compra da Philco

Há 10 anos (2005) o ônibus espacial Discovery pousava com sucesso nos EUA, após uma missão histórica de 14 dias no espaço – a primeira desde o acidente com o Columbia, em fevereiro de 2003

Há 50 anos (1965) Singapura era proclamada independente da Malásia

Há 70 anos (1945) os EUA lançavam sua segunda bomba atômica, que destruiu a cidade de Nagasaki e fez milhares de vítimas. Leia mais sobre os bombardeios no Japão em ‘Bomba atômica: não sobrou um ser vivo’

