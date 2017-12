Aconteceu em 9 de agosto

Há 85 anos (1931)

Nascia Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-jogador de futebol, bicampeão do mundo em 1958 e 1962 e ex- técnico da Seleção. Sob seu comando o Brasil venceu as Copa do Mundo de 1970. Em 1994, foi coordenador técnico da Seleção na conquista do tetra

Há 20 anos (1996)

Presidente russo Boris Yeltsin iniciava seu segundo mandato



Há 60 anos (1956)

Nascia a cantora Fafá de Belém



Dia Internacional dos Povos Indígenas

Operação Voucher: há 5 anos (2011) a Polícia Federal prendia suspeitos de envolvimento num esquema de corrupção no Ministério do Turismo, entre eles estava Frederico silva da Costa, secretário-executivo da pasta

Há 80 anos (1936) Jesse Owens conquista sua quarta medalha nos Jogos Olímpicos de Berlim, com a vitória dos Estados Unidos na prova de revesamento 4X 100

