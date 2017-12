Aconteceu em 9 de dezembro

Dia Internacional contra a Corrupção, referência à assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, realizada em 2003, na cidade de Mérida, no México

2012– Hospitalizado para uma quarta operação contra o câncer, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, delegava funções ao seu vice, Nicolás Maduro

2008 – A religiosa norte-americana naturalizada brasileira Dorothy Mae Stang (assassinada no Pará em 2005), recebia o Prêmio de Direitos Humanos das Nações Unidas, em edição póstuma

1968 – O cientista Douglas Engelbart realizava a primeira exibição pública do mouse, no Centro de Pesquisa do Stanford Research Institute, em Menlo Park, na Califórnia

1968 – Tom Zé vencia o 4º Festival de Música Popular da TV Record, com a música “São, São Paulo, Meu Amor”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

