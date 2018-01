Aconteceu em 9 de dezembro

Dia Internacional contra a Corrupção

Dia do Fonoaudiólogo

Há 1 ano (2014) depois de 12 anos, Obelisco do Ibirapuera era reaberto para visitações

Há 5 anos (2010) morria o saxofonista James Moody

Há 10 anos (2005) a Venezuela protocolava seu pedido de adesão ao Mercosul





Há 25 anos (1990) o líder sindical Lech Walesa vencia a primeira eleição democrática na Polônia pós-comunista

Há 30 anos (1985) o ex-presidente argentino Jorge Videla era condenado à prisão perpétua pela morte de 66 pessoas, a tortura de 93 outras , a detenção ilegal de mais de 300 e outros crimes contra a humanidade cometidos durante a “guerra suja” comandada pela ditadura militar no país. Outros comandantes militares, com o almirante Emílio Massera, também foram condenados. Veja também: Videla: o ditador com destino diferente

Há 50 anos (1965) Tiradentes era proclamado Patrono Cívico da Nação Brasileira

