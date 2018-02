Aconteceu em 9 de julho

2011 – O Sudão do Sul proclamava independência tornando-se o 53º país africano, após 12 anos de guerra civil

2005 – José Genoino renunciava à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) após envolvimento em denúncias de corrupção no escândalo do mensalão

2002 – Era instituida a União Africana, em Durban, na África do Sul, substituindo a Organização da Unidade Africana, fundada em 1963

1970– Era criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

1942 – Morria aos 77 anos, Amábile Lúcia Visintainer, Madre Paulina, canonizada por João Paulo II em 2002

1932 – Eclodia na capital paulista a Revolução Constitucionalista, liderada pelo general Isidoro Dias Lopes

1922 – O nadador norte-americano Johnny Weissmüller batia o recorde dos 100 metros nado livre; posteriormente, ficaria conhecido por interpretar o primeiro Tarzan do cinema sonoro

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

