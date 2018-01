Aconteceu em 9 de junho

Dia Internacional dos Arquivos

Dia do Tenista

Há 5 anos (2010) a ONU aprovava novas sanções contra o Irã

Há 10 anos (2005) a Justiça determinava penhora de bens da Vasp

Há 30 anos (1985) o Estado publicava mais revelações sobre o caso Mengele. Reportagem especial localizou na Áustria o corpo e o túmulo de Wolfgang Gerhard, o fato aumentava as suspeitas de que a ossada encontrada em Embu era mesmo de Josef Mengele, o médico nazista conhecido como “Anjo da Morte”, responsável pela morte de mais de 400 mil judeus

Há 35 anos (1980) com um revólver, juiz parava a demolição do prédio da UNE, no Rio de Janeiro

Há 100 anos (1915) nascia Les Paul, guitarrista e pioneiro no desenvolvimento de técnicas e instrumentos musicais elétricos. Foi considerado o 18º melhor guitarrista do mundo pela revista norte-americana Rolling Stones

Há 105 anos (1910) nascia, em São João da Boa Vista, Patrícia Rehder Galvão, a Pagu, musa do modernismo e símbolo da liberdade feminina

Há 145 anos (1870) morria Charles Dickens, romancista inglês, autor de David Copperfield e Oliver Twist

Há 200 anos (1815) era assinada a ata final do Congresso de Viena promovendo a reorganização territorial da Europa, após a derrota de Napoleão

