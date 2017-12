Aconteceu em 9 de maio

Há 20 anos, estreava o programa “Castelo Rá-Tim-Bum” , na TV Cultura, sob nova direção e novo elenco

Dia da Europa ou Dia da União Européia, celebrado pela primeira vez em 1986, assinalando o aniversário da histórica Declaração Schuman, proferida pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Robert Schuman (1950)

2013 – O governador Geraldo Alckmin lançava o “Cartão Recomeço”, ampliando o tratamento de dependentes químicos

2009 – Líder do partido governista da África do Sul, Jacob Zuma tomava posse tornando-se o quarto presidente do país após fim do apartheid

2004 – O presidente da Chechênia Ahmed Kadyrov era morto em atentado, durante um desfile em Grozni, capital do país

1969 – O capitão Carlos Lamarca comandava assalto simultâneo às agências do Banco Mercantil de São Paulo e do Banco Itaú, em São Paulo

1969 – Personagem de programa infantil, Topo Gigio aparecia pela primeira vez na televisão brasileira, no programa Mister Show, na Rede Globo, ao lado do humorista Agildo Ribeiro. Leia mais: Topo Gigio: a criançada não ia para caminha sem ele

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

