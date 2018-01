Aconteceu em 9 de maio

Dia da União Européia

2012 – O Senado aprovava a Lei Geral da Copa, sem veto a bebidas nos jogos

1993 – Morria, em Nova York, o coreógrafo e bailarino americano Alwin Nikolais, lenda da dança moderna ocidental, aos 82 anos

1978 – Era encontrado morto, em Roma, o ex-primeiro ministro italiano Aldo Moro, sequestrado pelas Brigadas Vermelhas

1950 – O ministro francês dos Negócios Estrangeiros apresentava, em Paris, a Declaração Schuman, propondo a criação do que viria a ser, a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (1952), embrião da União Européia

1918 – O piloto Renée Fonck, ás da França na Primeira Guerra Mundial, abatia seis aviões inimigos, num único dia

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

