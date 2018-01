Aconteceu em 9 de outubro

2011 – Terceiro colocado e líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel tornava-se campeão no Grande Prêmio do Japão, consagrando-se como o mais jovem vencedor da história Fórmula 1, aos 24 anos

2007 – O francês Albert Peter Fert e o alemão Peter Grünberg, precursores da nanotecnologia, recebiam o Nobel de Física

1997 – Réu no caso da Paulipetro, Paulo Maluf era condenado pela justiça a devolver US$ 250 mil aos cofres públicos

1972 – Morria Patrício Teixeira, cantor, compositor e violinista carioca, sucesso nos anos 20 e 30

1967 – O revolucionário argentino Ernesto Che Guevara era morto pelas forças armadas bolivianas

1962 – Uganda obtinha a independência da Grã-Bretanha

1922 – Nascia Olga Guillot, cantora cubana, conhecida como a “rainha do bolero”; a primeira latino-americana a se apresentar no Carnegie Hall de Nova York, em 1964

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

