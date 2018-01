Aconteceu em 9 de setembro

Dia do Médico Veterinário; data de regulamentação da profissão e do ensino da Medicina Veterinária no país (1933)

2010 – Seis anos após desocupação, o edifício São Vito começava a ser demolido, dando início ao projeto de revitalização da região do Parque Dom Pedro II



1998 – O Congresso americano recebia provas contra o presidente Bill Clinton, acusado de perjúrio e obstrução da justiça

1993 – O ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso abria “caixa preta” do Banco Central

1948 – Era proclamada a República Democrática Popular da Coréia do Norte, com Kim Il Sung na presidência

1933 – Decreto regulamentava a profissão de Médico Veterinário

1923 – Morria, na cidade de Petrópolis, Hermes da Fonseca, militar alagoano, eleito presidente para romper com a “política do café com leite” (1910-1914), aos 68 anos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

