Aconteceu em 9 de setembro

Dia Mundial da Velocidade

Dia do Administrador de Empresas

Dia do Médico Veterinário

Há 5 anos (2010) a ONU aprovava novas sanções ao Irã

Há 5 anos (2010) seis anos após desocupação, o edifício São Vito começava a ser demolido, dando início ao projeto de revitalização da região do Parque D. Pedro II

Há 10 anos (2005) a Justiça decreta a prisão de Paulo Maluf e de seu filho, Flávio, sob a acusação de tentar coagir o doleiro Vivaldo Alves, o Birigüi

Há 10 anos (2005) a ex-jogadora Hortência Marcari era apresentada oficialmente como integrante do Hall da Fama do Basquete, em Springfield, Massachusetts, no Estados Unidos

