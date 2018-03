As últimas publicações de Harvard, Oxford e Sorbonne a um click

No começo do ano, a Biblioteca Digital da Universidade Gama Filho ultrapassou a marca de um milhão de arquivos, transformando-se na maior biblioteca digital do país.

O projeto da Universidade Gama Filho é um consórcio com o Open Archives Initiative.

Funciona da seguinte maneira: as instituições participantes abrem e compartilham seus acervos de texto, e outros arquivos de vídeo e áudio, formando um acervo internacional de grande extensão e fácil acesso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Biblioteca Digital dá acesso gratuito a 32 milhões de arquivos completos. Entre eles estão os acervos digitais de texto de bibliotecas de 1.435 universidades, 48.000 artigos de periódicos científicos, teses e dissertações de mestrado e doutorado de universidades como Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, Sorbonne , USP, Unicamp, UFRJ e FGV. A plataforma de pesquisa ainda permite acesso à bancos de dados de centros de pesquisa internacionais e nacionais, à arquivos de órgãos governamentais de 62 países e aos acervos digitalizados das maiores bibliotecas nacionais.

Grande passo na promoção da comunicação acadêmica, essa iniciativa amplia o compartilhamento de informação entre estudantes, acadêmicos e curiosos, promovendo uma maior difusão da produção científica e cultural.