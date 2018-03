Bon Jovi cinquentão: as mina ainda pira

John Francis Bongiovi, ou John Bon Jovi, nasceu nos Estados Unidos no dia 2 de março de 1962. Aos sete anos ganhou sua primeira guitarra e não abandonou mais o rock. Em 1982 conheceu o guitarrista Richie Sambora e juntos montaram a banda que foi batizada com seu nome. Nos anos 90, com os sucessos Livin’On a Prayer e One Wild Night e um visual para lá de extravagante, a banda conquistou o grande público, principalmente feminino. Como se diz hoje, as mina pirava com o vocalista galã. E, mesmo com a histeria digna de fãs do Menudo ou do Justin Bieber, até roqueiros sisudos o respeitavam. Claro que nunca davam o braço a torcer e jamais se derramavam em elogios ao bonitão. Para justificar que gostavam de Bon Jovi recorriam ao feioso Sambora: “puta guitarrista, mano.”

No dia em que Bon Jovi completa 50 anos, relembre os shows da banda no Brasil.

1990

No auge da carreira, o líder Bon Jovi e sua banda estiveram no Brasil pela primeira vez, no festival Hollywood Rock.

1993

A segunda vez que a banda se apresentou no Brasil foi no estádio do Pacaembu, na turnê do álbum Keep the Faith.

1995

No Brasil pela terceira vez Bon Jovi lançou o álbum These Days no show realizado na pista de atletismo do Ibirapuera.

2010

No estádio do Morumbi John e seus companheiros fizeram um show de três horas tocando seus clássicos hits de sucesso.

Bon Jovi em eventos no fim de 2011

Pesquisa e texto: Rose Saconi e Edmundo Leite.

Tratamento de Imagens: José Brito

