Caminhões parados: caos e desabastecimento

Paralisações de abastecimento de combustíveis sempre são um transtorno. Com a maior parte da produção dependendo da distribuição por rodovias, os caminhoneiros são peça fundamental no transporte dos derivados de petróleo. Se nos dias de hoje a categoria para contra medidas de restrição ao tráfego, nos tempos de instabilidade econômica o motivo era a reivindicação de aumentos salariais e do valor do frete. Relembre algumas das paralisações.

O Estado de S. Paulo – 04/8/1979

O Estado de S. Paulo – 09/8/1979

O Estado de S. Paulo – 07/1/1986

O Estado de S. Paulo – 09/1/1986

O Estado de S. Paulo – 09/12/1987

O Estado de S. Paulo – 11/10/1996

O Estado de S. Paulo – 28/7/1999

Pesquisa e Texto: Edmundo Leite Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao