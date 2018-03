Diana & Charles, Grace Kelly & Ranier, Silvia & Carlos: relembre outros casamentos reais

O casamento do Príncipe Charles e Lady Di, há quase 30 anos, foi o primeiro matrimônio da realeza transmitido ao vivo pela televisão. A cerimônia foi assistida pela telinha por cerca de 750 milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, com o advento das novas tecnologias, a união do príncipe William com Kate Middleton provavelmente terá o triplo da audiência.

Relembre os casamentos reais que entraram para a história

Príncipe Charles e Diana – 29/7/1981

No dia 29 de julho de 1981, o mundo parou para assistir ao casamento do herdeiro do trono inglês, príncipe Charles, com a professora Diana Spencer.

A luxuosa cerimônia realizou-se na catedral St.Paul, em Londres, e contou com a presença de 3.500 convidados. Elegante, Lady Di vestiu um modelo clássico de mangas bufantes, babados e uma cauda em seda de sete metros e meio de comprimento. A família real inglesa gastou US$ 49 milhões.

Grace Kelly e príncipe Rainier – 18/4/1956

O casamento da estrela de Hollywood Grace Kelly com o príncipe Rainier de Mônaco também entrou para a história como o ‘acontecimento do século’.

A nova princesa entrou na catedral de Mônaco com um vestido de seda de 25 metros. O véu era bordado com pérolas e flores de laranjeiras. Na recepção, para cerca de 600 convidados, os noivos cortaram o bolo de casamento de seis andares com a espada do príncipe. Até hoje o vestido de Grace Kelly é copiado pelas noivas.





Rei Carlos Gustavo da Suécia e Silvia Sommerlath – 19/6/1976

Carlos Gustavo, herdeiro do trono sueco, conheceu a intérprete Silvia Renate Sommerlath, filha de empresários alemães criada no Brasil, nos Jogos Olímpicos de 1972. O casamento realizou-se quatro depois, em Estocolmo.

A futura rainha vestia um modelo da Maison Dior, de Paris. O rei usou uniforme de almirante azul escuro. Após a cerimônia, que durou 45 minutos, uma carruagem preta de 1890 puxada por quatro cavalos levou os reis para um passeio pelas ruas da cidade. Foi o primeiro casamento de um monarca sueco reinante desde 1797.





Príncipe Andrew e Sarah Ferguson – 23/7/1986



A Abadia de Westminster também foi o local de casamento do príncipe Andrew, duque de York, irmão mais novo de Charles, com a executiva editorial Sarah Ferguson.





Princesa Cristina da Espanha e Iñaki Urdangarín – 4/10/1997

Enfrentando um calor de 27 graus, os 1,5 mil convidados e uma multidão de mais de 100 mil pessoas nas ruas de Barcelona acompanharam o casamento da princesa Cristina, filha do rei Juan Carlos e da rainha Sofía, com o jogador de handebol Iñaki Urdangarín.





Mette Marit Tjessem e Príncipe Hakoon da Noruega –25/8/2001

O príncipe herdeiro da Noruega, Haakon, casou-se com a plebéia Mette-Marit Tjessem Hoiby, tendo como testemunhas 800 convidados ilustres, representantes das mais tradiconais famílias reais da Europa, chefes de Estado e outras autoridades. Nas ruas de Oslo, 120 mil pessoas acompanharam o cortejo dos noivos que desfilaram em uma limusine.

Como todo bom casamento monárquico, os reis não economizaram nos preparativos. A catedral foi decorada com 10 mil rosas e o palácio real com 5.500 rosas e 70 metros de grinaldas. Após a cerimônia, os noivos desfilaram pela avenida central, rumo ao palácio, onde foi servido um almoço de gala.





Máxima Zorreguieta e Príncipe Guillermo da Holanda – 2/2/2002

Altas personalidades foram a Amsterdã para acompanhar o casamento do príncipe Guilherme, da Holanda, com a argentina Máxima Zorreguieta. A noiva vestiu um modelo desenhado por Valentino, com mangas compridas e decote estilo Audrey Hepburn.

Na festa para 1.600 convidados não estavam os pais da noiva. Eles foram excluídos da lista por decisão do governo holandês, devido à vinculação do pai de Máxima, Jorge Zorreguieta, com a ditadura militar argentina.





Mary Elizabeth Donaldson e Príncipe Federico da Dinamarca – 14/5/2004

Em Copenhague, o casamento do príncipe Frederik, de 35 anos, herdeiro do trono da Dinamarca, com a advogada Mary Elizabeth Donaldson, de 32, foi transmitido pela televisão e visto por 250.000 pessoas. Mary foi a primeira australiana a se tornar princesa.





Príncipe Felipe da Espanha e Letizia Ortiz – 22/5/2004

Com toda a pompa e circunstância digna das famílias reais europeias, o príncipe de Astúrias, Felipe de Borbón, herdeiro do trono espanhol, casou-se com a jornalista Letizia Ortiz Rocasolano.

Milhares de espanhóis enfrentaram uma forte chuva para acompanhar o cortejo nupcial, em meio a extremas medidas de segurança. Na Catedral de Almudena, onde foi realizada a cerimônia, o príncipe esperou pela noiva mais de 20 minutos. O vestido escolhido por Letizia, com golas levantadas e debruadas a ouro, com uma cauda gigante, fez sucesso e entrou para a história como um dos modelos mais bonitos. A festa para 1.600 convidados foi manchete dos principais jornais e revistas de todo o mundo.





Princesa Sayako e Yoshiki Kuroda – 15/11/2005

Em uma discreta cerimônia para cerca de 30 pessoas, realizada em um hotel em Tóquio, a princesa Sayako, única filha do imperador japonês Akihito, renunciou ao título de nobreza ao casar-se com o funcionário do governo municipal de Tóquio Yoshiki Kuroda.





A princesa, trajando um longo vestido branco ao estilo ocidental, foi saudada por mais de cinco mil pessoas no curto trajeto entre o palácio e o hotel. As câmeras de TV não puderam registrar a solenidade.

