Central de Avisos dos Bombeiros era testada com sucesso em 1911

Quinta-feira, 22 de junho de 1911

A inauguração da nova estação de aviso de incêndio era um dos destaques da edição de 22 de junho de 1911.

Funcionava da seguinte maneira: caixas de avisos, espalhadas por diferentes regiões da cidade, se comunicavam via telegrafo informando a central o local do incêndio. O novo sistema de comunicação dos avisos de incêndio repassava aos os bombeiros informações gerais sobre as condições que enfrentariam e indicava com rapidez o local que precisava de socorro.

O evento aconteceu em 21 de junho de 1911 e contou com figuras ilustres. Senadores e o oficialato do Estado juntaram-se ao Presidente do Estado, Albuquerque Lins e ao responsável pela recente reestruturação da polícia e do corpo de bombeiros, o Secretário de Justiça, dr. Washington Luis, para celebrar as melhorias implementadas na corporação.

Durante a ocasião o presidente do Estado e o secretário de justiça aproveitaram para visitar as instalações da corporação e fazer acertos para sua expansão.

A nota contava que os pontos altos do evento foram a apresentação dos novos automóveis adquiridos em Londres, e a visita à nova central de avisos de incêndio.

Todos os presentes puderam testemunhar como funcionava a estrutura importada dos Estados Unidos “todos os aparelhos funcionaram simultaneamente, demonstrando não só precisão, como presteza”, no teste realizado na central “A um só tempo, com um só operador, o aviso foi recebido, registrado, com indicação do dia, anno, mez, hora e minutos e números da caixa, e transmittido ás estações, e á repartição de águas”.

As novas aquisições do Corpo de Bombeiros permitiam que eles executassem seu trabalho com maior precisão e sucesso.

O cidadão paulistano podia dormir mais tranquilo.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

