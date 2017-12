Cerimônia de abertura da Olimpíada de 1896

O Estado de S. Paulo – 29/5/1896

Notícia publicada no Estadão sobre a cerimônia de abertura dos primeiros jogos olímpicos da era moderna:

“O rei entrou no estadio ao som do hymno nacional, tocado por 600 executantes. Guarneciam o amphitheatro uns 60.000 espectadores, que acclamaram calarosamente o soberano. O principe herdeiro proferiu uma allocação vibrante de entusiasmo, tendo uma ovação estrepitosa. Depois, 600 instrumentista, sob a direção do compositor grego Samaras, executaram o “Hymno olympico”. Principiaram em seguida os jogos olympicos, obtendo grande sucesso. Alguns concurrente francezes tiveram premios.”

