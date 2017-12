De garoto tímido a estrela mundial

O Estado de S.Paulo – 09 de novembro de 1993





(Clique nas imagens para ver as páginas ampliadas)

“De uma timidez quase absoluta – reticente, mal completa uma frase, pouco fala de si mesmo e dá a impressão de não entender bem o que se passa com sua estrela ascendente”. Assim Ronaldo era descrito numa das primeiras reportagens de destaque do Estado sobre o então garoto que despontava como uma das revelações do Brasileirão daquele ano.

Na reportagem, feita após o atacante marcar cinco dos seis gols do Cruzeiro numa goleada sobre o Bahia, Ronaldo – que 18 anos depois se aposenta do futebol – declarava “agora, vamos para cima do Corinthians” e enumera os ídolos nos quais se inspirava: Reinaldo, Romário e Zico.

O texto revela também que o jovem promissor poderia ter ido para o São Paulo, mas como o técnico Telê Santana estava de férias e o clube não deu reposta à oferta o time mineiro levou o jogador para Belo Horizonte.

Três dias depois, a notícia já era outra: a emoção com a primeira convocação para a seleção brasileira.

Em pouco tempo, o novato tímido ficaria para trás e daria lugar a um desenvolto profissional, tanto dentro como fora dos gramados, e sairia das notas de pé de página para a capa e manchetes de várias edições.

Veja a trajetória de Ronaldo nas páginas do Estado

1994

1996/1997



1998

2000





2001/2002

2006







2008

2009

Pesquisa: Rose Saconi e Lizbeth Almeida Produção de imagens: César Augusto Franciolli