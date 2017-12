Dylan, 70, em páginas

Bob Dylan completa 70 anos hoje. Nascido Robert Allen Zimmerman em Duluth, Minnesota, em 24 de maio de 1941, adotou seu codinome em homenagem ao poeta Dylan Thomas. Em 50 anos de carreira, o compositor de sucessos como Blowin’ in the Wind e Like a Rolling Stone, tornou-se um dos maiores mitos da música popular americana no século 20.

Nas páginas do Estado e do Jornal da Tarde, um pouco da história do ídolo.

JT – 30/08/1966

1969

Anos 70

.

.





Anos 80





Os shows no Brasil

1990



1991

1998

2008



Tratamento de Imagens: José Brito

