Em 1911, a feminista Belén Sárraga visitava SP

O Estado de 30 de abril de 1911 publicava a cobertura da visita da renomada escritora e ativista feminista, Belén Sárraga.

Domingo, 30 de abril de 1911



Em sua visita ao Brasil, Sárraga visitou a faculdade de Direito de S.Paulo, onde foi muito aclamada pelos estudantes.

A intelectual também conferenciou no Teatro S. José, sobre o tema “a mulher e a religião”.

Em sua conferência chamou atenção por sua eloqüência: “Diz-se com razão que a família é a base dos Estados. Tem estes de ser, portanto, o que a família é; a cultura, o valor moral, as tendências profundas e características da communidade social são outros tantos reflexos das qualidades e dos defeitos daquella unidade básica. Mas a família por sua vez tem um centro, uma cellul-la-mater, uma base insubstituível: a mulher-mãe. Portanto, os destinos do Estado repousam, em ultima analyse, na educação da mulher, na mãe de família.”

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

