Em 1911, a Light iluminava grandes avenidas de São Paulo

Primeiro escritório da Light em São Paulo, 1890/ Foto: arquivo OESP

Na capa da edição de 10 de abril de 1911 do Estado, era divulgadoo convênio firmado entre a Companhia canadense, S.Paulo Tramway Light and Power , e o governo do estado .

Segundo o contrato, a Light tornava-se responsável pela iluminação elétrica das avenidas Brigadeiro Luiz Antonio e Martinho Prado Junior, e de outras vias, nos bairros da Penha, Água Branca e Lapa.

Segunda-feira , 10 de abril de 1911

No século passado, o lado da Companhia Brasileira de Energia Elétrica , a São Paulo Tramway Light and Power Company f oi uma das maiores fornecedoras de energia elétrica do país.

A Light foi fundada em 1899, no Canadá. No mesmo ano veio para o Brasil, e com autorização do governo brasileiro, passou a prestar serviços na área de fornecimento de energia.

Em 1901 inaugurou sua a primeira usina Hidrelétrica, a usina de Parnaíba.

Construção da Usina de Parnaiba, 1900 Foto: Arquivo OESP

Usina Hidrelétrica de Parnaiba, 1904 Foto: Arquivo

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

