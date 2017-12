Em 1911, ciclistas se preparavam para o Tour de France

François Faber

Como uma prévia para a grande competição de ciclismo da França, o Tour de France, algumas corridas eram promovidas nas diferentes rotas, em que se dividiriam as etapas do Tour.

Em 16 de maio de 1911 o Estado noticiava o resultado da corrida Bordeaux-Paris.

Terça-feira, 16 de maio de 1911

A nota contava como o atleta de Luxemburgo, François Faber, venceu a disputa, deixando 42 competidores para trás.

A corrida Bordeaux-Paris de 1911 contou com uma inovação na cobertura jornalística. Um editor e um repórter esportivo assistiram a disputa com vista privilegiada. Sobrevoando de aeroplano o trajeto percorrido pelas bicicletas, a dupla fotografou todas as passagens da competição.

As corridas de bicicleta são uma antiga paixão francesa. A disputa Tour de France existe desde 1903.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

