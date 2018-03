Em 1911, investir no Brasil era um bom negócio

Em 19 de abril de 1911, o Estado comentava na sessão Notas do Exterior, um editorial do Financial Times tratando da expansão econômica do Brasil.

Quarta-feira, 19 de abril de 1911

A nota informava os investidores ingleses que seria um bom negócio investir no Brasil. O Financial aponta o aumento da malha ferroviária brasileira como sinal do desenvolvimento econômico no país.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

