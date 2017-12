Em 1911, projetos para embelezar o Rio de Janeiro

Na edição de 3 de novembro de 1911, o Estado trazia matéria sobre os projetos de melhoria para o Rio de Janeiro recebidos pelo então prefeito Bento Manuel Ribeiro Carneiro Monteiro .

O Projeto do engenheiro Alencar Lima

Pelo projecto do sr. dr. Alencar Lima, a remodelação estará feita dentro de 12 annos. (…) Quem vê o atravancamento actual das ruas do Rio, póde imaginar como será isso necessário dentro de dez annos, com o desenvolvimento progressivo da cidade. (…) O Rio precisa de espaço. Com o meu projecto aproveita-se espaço para o dobro da população. O Rio precisa simplificar os meios de communicação. O meu projecto simplifica-os. Quanto aos melhoramentos materiaes, veja Buenos Aires, cujo Congresso acaba de votar mais 100 milhões de pesos para melhoramentos; veja São Paulo, com um capital de dois milhões esterlinos… É uma corrente a que não podemos fugir. Mas eu falo com enthusiasmo. Esperemos a opinião do governo e dos competentes.

