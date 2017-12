Em 1979, JT antecipou imagens do novo Gol

Um ano antes do lançamento, quando os protótipos do carro ainda estavam em fase de experiência, em absoluto segredo, o Jornal da Tarde conseguiu fotografar, com exclusividade, o carro rodando na pista de testes da fábrica. As fotos foram feitas de helicóptero.

O repórter fotográfico apenas conseguiu três imagens, pois ao perceber a presença da reportagem o piloto levou o carro rapidamente para uma das garagens da pista. “O carro será inteiramente desenvolvido no Brasil. Alguns já admitem que é o carro que poderá matar o velho fusca, a médio prazo”, dizia o texto do JT na edição de 15 de maio de 1979. O jornal estava certo. O lançamento do Gol foi um sucesso e é líder de vendas de automóveis no Brasil há 24 anos.

Tratamento de Imagens: José Brito

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao