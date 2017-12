Estadão em Santos

No início do século XX, em meio à expansão econômica provocada pela exportação do café, o porto e a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, desempenharam importante papel no desenvolvimento industrial do País.

Para acompanhar de perto o noticiário do dia a dia na cidade, o Estadão abriu uma sucursal em Santos, na Rua 15 de Novembro, como mostra a foto publicada na edição de 23 de novembro de 1911.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

