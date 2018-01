‘Fiz meu destino no Brasil ser o jornal O Estado de S. Paulo’, diz Lapouge

O jornalista francês, correspondente e analista do Estado, Gilles Lapouge, foi homenageado pelo diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, durante o lançamento do acervo digital do jornal O Estado de S. Paulo. A homenagem foi em nome de todos os jornalistas que trabalharam e trabalham no grupo.

Ao subir ao palco, Lapouge contou um pouco sobre sua história com o jornal e elogiou o País. “Fiz meu destino no Brasil ser o jornal O Estado de S. Paulo. O Brasil é absolutamente generoso.”

Confira depoimento em vídeo de Lapouge sobre a importância história da digitalização do acervo: