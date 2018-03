Há 50 anos

“Vista do espaço, a Terra é azul. As estrelas não piscam. O sol parece encravado na escuridão”. No dia 12 de abril de 1961, o primeiro viajante espacial, Iuri Alekseievich Gagarin, a bordo da nave soviética Vostok, resumia nestas frases seu deslumbramento.

Clique nas imagens e leia as reportagens publicadas no Estado em 1961.

13/4/1961

14/4/1961

15/4/1961

