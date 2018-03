Há 20 anos, acidente matava Gonzaguinha

29/4/1991

O cantor e compositor Gonzaguinha, filho do ‘Rei do Baião’ , morreu em decorrência de um acidente de carro numa estrada, no Paraná, no dia 29 de abril de 1991. Tímido e de poucas palavras, fez grande sucesso com músicas como Começaria tudo outra vez, Espere por mim morena, Explode Coração, Grito de Alerta, É, O que é o que é, entre outras.

Reveja algumas reportagens da carreira do compositor publicadas no Estado e JT

Pesquisa: Rachel da Costa e Rose Saconi Tratamento de Imagens: José Brito

