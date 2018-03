Primeira corrida de F-1 em Interlagos foi em 1972

A história do Grande Prêmio do Brasil começou em 30 de março de 1972. Naquele dia, foi disputada no autódromo de Interlagos uma corrida extraoficial,que não valeu pontos pelo campeonato, mas era um ensaio para que no ano seguinte o País fosse incluído no calendário da Fórmula 1.

O autódromo estava tomado por torcedores, mas a festa brasileira não aconteceu. Fittipaldi, que largara na pole position e liderava tranquilamente a corrida, abandonou a prova a apenas cinco voltas da bandeirada. O braço esquerdo da suspensão traseira de sua Lotus quebrou. Tinha 18 segundos de vantagem sobre o argentino Carlos Reutemann, que recebeu de lambuja a vitória.

“Entregar o troféu ao Émerson? Pois não. É só esperar o final, que esta corrida ele não perde, a não ser que aconteça um desastre”, governador Laudo Natel, convidado para entregar o troféu ao vencer do 1.º GP do Brasil.

Independentemente do problema com Émerson, os dois milhões de cruzeiros investidos à época para organizar o GP compensaram. O objetivo de colocar o Brasil no circuito da F-1 foi cumprido. O País entrou no calendário oficial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no ano seguinte, quando Émerson venceu.

Foto: AE

O piloto argentino Carlos Reutemann pilotando um carro Brabham-Ford cruza a linha de chegada vence o GP Brasil em 72.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

