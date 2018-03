Há 40 anos, São Paulo começava a restringir carros no centro

Em mais uma tentativa de melhorar o trânsito na cidade de São Paulo, a prefeitura instituia, há exatas quatro décadas, a restrição à circulação de veículos em várias ruas do centro. A medida para favorecer o tráfego de pedestres desagradou motoristas e comerciantes. A restrição atingia as ruas 24 de maio, Barão de Itapetininga, 7 de Abril, Dom José Gaspar e 15 de Novembro. Na mesma página, o Estadão noticiava outros problemas de tráfego, como o congestionamento na avenida Rebouças por causa de obras de recapeamento das pistas e as brigas da administração com as empresas de ônibus.

O Estado de S. Paulo – 03/3/1972

O problema do trânsito na cidade sempre esteve presente nas páginas do Estadão. Reveja algumas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Suplemento Rotogravuras n.103 – julho de 1937

Pesquisa e texto: Edmundo Leite.

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao