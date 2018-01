Há 70 anos, japoneses atacavam Pearl Harbor

“Aviões japoneses atacaram as ilhas Havaí e suas bombas foram o sinal para que se estendesse ao resto do mundo a guerra que já ensangüenta três continentes.” Assim, a edição do Estado de 9 de dezembro de 1941 (terça-feira) noticiava os fatídicos eventos de domingo.

O ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor, desferido em 7 de dezembro de 1941, constituiu o ato de agressão que levaram os Estados Unidos a declarar guerra ao Japão, levando à entrada da grande potência americana na Segunda Guerra Mundial.

A edição trouxe informações sobre a ofensiva japonesa e buscou contabilizar perdas americanas. E teve na sua primeira página publicada a mensagem do presidente Roosevelt ao Congresso, logo à baixo da manchete que anunciava a declaração de guerra dos Estados Unidos ao Japão.

Em seu discurso o presidente americano, descrevendo como desonrados e traiçoeiros os métodos empregados pelo Japão, – que poucos instantes antes de empreender o ataque à base naval americano no Pacífico ainda mantinha relações diplomáticas com os Estados Unidos- disse que essa data, o 7 de dezembro, “viverá como uma infâmia.” É assim que o ataque à Pearl Harbor é percebido.

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

