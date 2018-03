Há cem anos, as ruas de Champanhe eram tomadas por violentos protestos

A crise entre produtores de uvas e vinícolas, na França , compunha o

Documento noticiário internacional PDF

. em abril de 1911.

Telegramas relatando o agravamento da crise foram publicados constantemente ,na coluna de notícias exteriores do Estado. Em 16 de abril de 1911, o jornal publicou uma imagem da revolta dos vinicultores, mostrando como a violência dos protestos havia tomado as ruas em Champanhe.

Domingo-feira, 16 de abril de 1911

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No começo do século XX os produtores de uva da Região de Champagne , na França, sofriam com anos de más colheitas. As densas geadas e as pragas, principalmente como a filoxera, destruíram grande parte das safras de 1902 à 1910.

Isso levou as grandes casas produtoras de vinho de Champagne a comprar ,e até mesmo importar, uvas de outras regiões.

A utilização de outras uvas não era o problema. O problema estava na falsificação.

Produtores suspeitavam que as vinícolas estavam engarrafando e vendendo a bebida, feita com essas uvas, e rotulando-a como champanhe, descumprindo o decreto de Dezembro de 1908 .

O Decreto, expedido pelo governo francês, além de definir vantagens econômicas para os produtores da região, também determinava que apenas vinhos e espumantes feitos com uvas da Champanhe poderiam levar seu nome.

Em abril de 1911, a agitação cresceu no interior da França. Agricultores reagiram violentamente. Tomaram as ruas de Champanhe em protesto, invadiram bodegas e vinícolas, destruindo inúmeras garrafas, trazendo altos prejuízos para o comercio da Região.

Só após a intervenção da polícia a calma foi restabelecida. Novos acordos foram negociados, propondo uma nova remarcação da região á qual fora concedido o direito de produzir vinhos e espumantes com o tradicional nome.

Apenas em julho de 1927 as delimitações territoriais dessa região foram estabelecidos.

A lei vigora até hoje. Nem por isso as desavenças foram extintas.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao