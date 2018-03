Há cem anos, conflito mexicano entretinha chá da tarde

As batalhas da Revolução Mexicana, que aconteceram próximas à fronteira americana, trouxeram muitas preocupações ao governo dos Estados Unidos, mas também levaram entretenimento à algumas senhoras americanas.

É isso o que conta uma notinha publicada no jornal Estado de 14 de abril de 1911.

A nota tratava da mais nova diversão, entre as senhoras americanas, o “battle tea”.

Sexta-feira, 14 de abril de 1911

Senhoras, que moravam perto das áreas onde se deram os primeiros combates do conflito mexicano, convidavam suas amigas para o clássico chá da tarde. Na mesa, vários quitutes, bolos, chás e binóculos. Sim, o ponto alto do evento era observar a ação nas frentes de combate mexicanas. De camarote, as senhoras assistiam o embate entre as forças rebeldes e as tropas federais.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

