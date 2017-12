Há cem anos, Academia recusava renúncia de Ruy Barbosa

Foto: Arquivo OESP

Ruy Barbosa, o Águia de Haia, e uma das mentes mais brilhantes de seu tempo, não julgava-se em 1911, por falta de tempo, em condicoes de continuar a exercer a presidência da Academia Brasileira de Letras. Em carta, renunciou ao seu posto junto aos imortais, como mostra a notícia na capa do Estado de 07 de maio. A renúncia não foi aceita pelos membros da Academia, e ele permaneceu na presidência da instituição até 1919.

Domingo, 07 de maio de 1911

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sua carta de renuncia, o ilustre sócio fundador alegava que suas outras atividades – era Senador da República e também escrevia para órgãos de imprensa – não permitiam que ele empregasse o devido tempo às funções de presidente da Academia.

Ruy Barbosa era um líder político ativo. Exercia uma oposição vigilante, sempre atento aos desvios de conduta, e aos crimes cometidos pelos homens públicos do país. Denunciando, no Senado e na imprensa, as arbitrariedades do governo Hermes.

Veja também:

# A “Oração aos Moços”, de Rui Barbosa: 90 anos

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao