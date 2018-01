Haddad elogia qualidade das coberturas do ‘Estado’

Fernando Gallo

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Fernando Haddad (PT) comentou sobre a digitalização do acervo do Estado. “É um acervo muito importante para o país. As pessoas vão poder conhecer a história do Brasil, se aprofundar sobre como a elite pensante do país concebia o desenvolvimento do país, o seu próprio futuro”, disse. “Vamos poder conhecer uma parte do pensamento sobre o Brasil, folheando as páginas desse grande jornal”, completou.

O pré-candidato destacou a seriedade das coberturas do Estado e disse que as reportagens aprofundadas do jornal são uma de suas qualidades. “Reputo o jornal um dos melhores do país, talvez o melhor em vários aspectos”, disse.